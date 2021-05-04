Avrupa İlaç Ajansı Sinovac aşısını ön değerlendirmeye alıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Kovid-19 aşısı için ön değerlendirme sürecini başlattığını açıkladı

AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı’nın ilaç komitesi CHMP, Sinovac Life Sciences Co. tarafından geliştirilen ve Türkiye’de de uygulanan inaktif Kovid-19 aşısı için ön değerlendirme sürecini başlattı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "İnaktif Kovid-19 Aşısı (Vero Cell)" için ön değerlendirmeye başlama kararının laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara dayanarak alındığı belirtildi. İlk sonuçlarda aşının Kovid-19 hastalığına neden olan virüse karşı antikor ürettiğinin görüldüğü bildirildi.

Daha önce BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarının kullanımına onayı veren EMA, “Curevac, Novavax, Sputnik V” aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.