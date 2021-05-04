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Avrupa İlaç Ajansı Sinovac aşısını ön değerlendirmeye alıyor

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Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Kovid-19 aşısı için ön değerlendirme sürecini başlattığını açıkladı

Avrupa İlaç Ajansı Sinovac aşısını ön değerlendirmeye alıyor

AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı’nın ilaç komitesi CHMP, Sinovac Life Sciences Co. tarafından geliştirilen ve Türkiye’de de uygulanan inaktif Kovid-19 aşısı için ön değerlendirme sürecini başlattı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "İnaktif Kovid-19 Aşısı (Vero Cell)" için ön değerlendirmeye başlama kararının laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara dayanarak alındığı belirtildi. İlk sonuçlarda aşının Kovid-19 hastalığına neden olan virüse karşı antikor ürettiğinin görüldüğü bildirildi.

Daha önce BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarının kullanımına onayı veren EMA, “Curevac, Novavax, Sputnik V” aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.

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