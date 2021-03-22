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AstraZeneca yüzde 79 etkili

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ABD'de uzun dönemli AstraZeneca aşısının klinik sonuçları açıklandı. Son günlerde tartışmalara konu olan Oxford-AstraZeneca aşısının etkililiğinin yüzde 79 olduğu bildirildi. Aşının ağır hastalık geçirme riskini ise ortadan kaldırdığı belirtildi.

AstraZeneca yüzde 79 etkili
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AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği aşının etki oranına ilişkin yeni sonuçlar ABD'den geldi. Peru ve Şili'deki verilerle birlikte aşının yüzde 79 oranında etkili olduğu belirlendi.

AstraZeneca - Oxford aşısının kullanımı, geçtiğimiz haftalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle en az 22 ülkede askıya alınmıştı.

Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, aşının güvenli olduğu ve kan pıhtılaşması ile aşının bağlantısı olmadığı belirtildi. Açıklama sonrası aşının kullanımına yeniden başlandı.

Tüm bu tartışmalar sürerken, ABD’de yapılan araştırmalar akabinde aşının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD'de yapılan araştırmalar, aşının hastalık üzerindeki etkisinin yüzde 79 olduğunu ortaya koydu.

Aşının, yoğun bakıma alınma ve hastalığı geçirme oranlarını ise yüzde 100 etkilediği kaydedildi.

300 gönüllüden oluşan araştırmada 20 bin kişiye aşı yapıldı. Geri kalanlara ise plasebo uygulandığı ve sonuçların bugün açıklandığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, araştırmaya Şili ve Peru’dan da gönüllüler dahil oldu.

AstraZeneca tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni verilerin ve analizlerinin devam edeceği ve FDA’ya başvuruya hazırlandığı aktarıldı.

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