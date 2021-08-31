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Aslanköy'de büyük bulaş

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Aslanköy'de büyük bulaş

Aslanköy’de çocuklar arasında görülen COVID-19 bulaşı ailelere de sıçradı, bölgedeki korku da arttı.

Pazar günü işçiler de dahil tüm köye PCR test yapıldığını anlatan Aslanköy Muhtarı Adil Onalt, 18’i çocuk, 4’ü aile ferdi olmak üzere köyde toplam 22 kişinin COVID-19 olduğu bilgisini paylaştı. Bölgede büyük bir tedirginlik yaşandığını anlatan Onalt, tüm temaslıların evlerinde izole olduğunu belirtti.

Onalt, “Sokaklarda birini görmek artık mümkün değil. Köylü adeta kendini kapattı. Herkes bir birine yardımcı, bir iki hafta içinde bu bulaştan kurtulacağız” dedi.

Önümüzdeki hafta sonu köyde yeniden test yapılacağını belirten Onalt, geçtiğimiz hafta sonu köy içinde yapılan PCR’ların temiz çıktığını, pozitife dönen ailelerin tümünün ise evlerde karantinada olduğunu ve dışarıya çıkmadıklarını belirtti. Onalt, temaslıların da evlerde izole olduğu bilgisini paylaşarak, köyde büyük bir korku olduğunu, özellikle geceleri kimsenin evden dışarıya çıkmadığnı anlatı.

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