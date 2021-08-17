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Aşılı olup da ölen hastalar var

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Dr. Erol Uçaner: “Ben çift doz aşılıyım, bulaşmam bile’ deniyor. Hayır, bulaşıp, ölebilirsin de! Tıpta matematik diye bir şey yoktur”

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Aşılı olup da ölen hastalar var

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, kendisinin Sinovac aşısı olduğunu ve Covid-19’a yakalanarak, geçirdiğini, birçok hemşire ve doktorun da Sinovac aşısı olup hastalığa yakalandığını ancak iyileştiğini dile getirdi. Uçaner, hastaneye yatan birçok hastanın da Sinovac aşısı olduğunu ve iyileştiğini vurguladı.
“Buradaki nokta hangi aşının olduğu değil, çok kriterler vardır” diyen Uçaner, “Aşının zamanı, hastanın kronik hastalıkları, hastanın tedaviye verdiği cevap, bağışıklık sistemi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
 “Ben aşılıyım, bana hiçbir şey olmaz” algısının doğru bir bakış açısı olmadığının altını çizen Uçaner, kişinin fiziksel kondisyonu ve sağlık sisteminin vereceği mücadele gücünün çok önemli olduğunu söyledi. Uçaner, şöyle devam etti:
“Birçok yanlış vardır, mesela; ‘Ben çift doz aşılıyım, bulaşmam bile’ deniyor. Hayır, bulaşıp, ölebilirsin de… Ama aşılı bir hastanın tedaviye verdiği cevap çok daha hızlıdır, yoğun bakıma düşme oranı çok daha düşüktür, serviste tedavi gördüğü süre çok daha azdır. Bunları bilmesi lazım insanların… Sadece aşı oldum ve bitti, yoktur böyle bir şey. Aşı sizi korur ama vücudunuzun sahip olduğu noktalar vardır ki bunlar sizi bir şekilde aşının verdiği etkiyle daha yukarıya taşır. Bunu anlamak lazım… ”
Aşısız olup da ölmeyen hastalar, aşılı olup da ölen hastalar da bulunduğuna dikkat çeken Başhekim Uçaner, “Tıpta matematik diye bir şey yoktur” dedi. Buna karşın yaşadıkları tecrübelerin, aşılı hastaların servislerde daha az süre tedavi gördüğünü gösterdiğini, daha hızlı iyileştiklerini ifade eden Uçaner, aşılı hastaların yoğun bakıma daha sayısı düşük şekilde girdiğini ve aşılı hastaların, aşısız hastalara göre tedaviye verdiğin cevabın çok daha başarılı olduğunu söyledi.
İnsanların hangi aşıyı olduğunu düşünmemesi gerektiğini dile getiren Erol Uçaner, “Herkes kendini koruyabilecek bir aşı uygulamasını yapmalıdır” şeklinde konuştu.
 
 
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