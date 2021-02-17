Dr. Sibel Siber, aşılarla ilgili olumlu haberlerin çok sevindirici olduğuna dikkat çekti ve “Plan, program dahilinde aşılanmayı hızlandırmalıyız” dedi

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, koronavirüs mücadelesinde aşıların bir umut olduğunu ve planlı ve programlı bir şekilde aşılanmanın hızlanması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Siber’in paylaşımı şöyle:

“Aşılarla ilgili olumlu haberler çok sevindirici. Normal yaşamlarımıza dönebilmek için aşılar bir umut. 600.000 kişiye 2. doz aşılamasını da yapan İsrail’de bu grup üzerinde yapılan çalışmada, aşıların %94 koruyucu olduğu açıklandı. Virüsü alanlarda da şikayetlerin hafif seyrettiği bilgisi paylaşıldı. 70 yaş üzerindekilerde de aynı şekilde koruyucu olduğu ve aşılanan gruptakilerin hastane müracaatlarının hızla düştüğü açıklandı. Bu bilgiler Pfizer aşısı ile aşılanan grupta. Sinovac aşısı ile ilgili de olumlu bilimsel yayınlar yayınlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Lancet dergisinde Sinovac aşısının 65 yaş üzerindekilerde de koruyucu olduğu konusunda bilimsel makale yayınlandı. Plan, program dahilinde aşılanmayı hızlandırmalıyız.”

