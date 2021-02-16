Aşıda sıra kronik hastalarda

65 yaş üzerinin büyük bir çoğunluğu aşılandı. Sıra kronik hastalığı olanlara geldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 65 yaş üzerinin büyük bir çoğunluğun aşılandığını, sıranın kronik hastalığı olanlara geldiğini belirtti.

Pilli, aşılamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Hedefimizden vazgeçmedik ama aşıya ulaşımda sorunlarımız var. Aşı merkezleri 25’ten 27’ye çıkarıldı, yerel yönetimlerle çok iyi bir diyalog içindeyiz, bu uygulama da çok iyi çalışıyor. Pazar günü birçok belediye başkanıyla görüştüm. Hepsi ile çok iyi iletişim içindeyiz, bu savaşı hep birlikte götürürsek kazanacağız. Güzel bir altyapı oluşturduk, buna devam edeceğiz. Ülkeye 80 bin Sinovac aşısı geldi, 65 yaş üzerinin de büyük bir çoğunluğu aşılandı. Kronik vaka aşılamalarına geçiyoruz. 50 yaş üzeri kronik vakaları aşılamaya başlayacağız. Bu aşı planı çok iyi işliyor.

İkinci dozlar da yapılırken, birinci dozlar da devam ediyor. Şubatın sonuna kadar 100 bin kişiyi aşılarsak büyük bir rahatlama olacaktır. Aşıya ulaşırsak Mart sonuna kadar hedefimize ulaşabiliriz. Toplamda 50 bin Sinovac aşısı yaptık, bu hafta içinden yeniden AB üzerinden aşı gelecek.”



