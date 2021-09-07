Aşıda ayrıcalık mı yapıldı?

KTÖS, Novavax aşısının Türkiye üzerinden ülkeye getirilerek, hükümet üyelerine ve belli çevrelere yapıldığı iddialarını sorguladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), koronavirüsün tüm varyantlarına karşı “en etkili” aşı olarak nitelendirilen Novavax aşısının Türkiye üzerinden sınırlı sayıda ülkeye getirilerek, hükümet üyelerine ve belli çevrelere yapıldığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in açıklaması şöyle:

“Covid-19 ile mücadelede çok etkili olduğu Avrupa Komisyonu tarafından da tespit edilip, Avrupa ülkeleri için satın alma çalışmaları devam eden en başarılı aşı NOVAVAX’ın, Türkiye üzerinden sınırlı sayıda ülkemize getirildiği iddiaları ortalarda dolaşmaktadır.

Tatar-UBP-DP-YDP Hükümeti, aşılama ve PCR testleri konusunda süreci kaosa sürüklerken, Covid-19 salgınında tüm varyantlara karşı en etkili aşı olan NOVAVAX aşısından, bin beşyüz dozluk aşının getirilip, hükümet üyelerine ve belli çevrelere yapıldığı doğru mu?

Ekonomiyi iflasa sürükleyen, eğitimi, sağlığı kabusa dönüştüren Tatar-UBP-DP-YDP Hükümeti, bir yandan zamlarla halkı perişan edip “para yok derken”, diğer yandan kendileri için NOVAVAX aşısını nereden bulmaktadırlar?

Hükümet üyeleri ve üst düzey bürokratların kalabalıklarda maskesiz dolaşmasının sırrı NOVAVAX aşısı mı?

Tüm bu sorular açıklama beklemekte olup, öncelikle Sağlık Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır.”

