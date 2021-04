Aşardağ: Çok ciddi bir bulaşın arifesindeyiz

İç Hastalıkları Uzmanı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi eski üyesi Dr. Erden Aşardağ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli uyarılarda bulundu.

Dr.Aşardağ, ülkemizin çok ciddi bir bulaşın arifesinde olduğuna dikkat çekerek, artık diyabeti olanların kontrole geldiklerinde bile covid saptandığını ifade etti.

Dr. Erden Aşardağ'ın paylaşımı şöyle:

HALK SAĞLIĞI KURALLARI DEĞİŞMEMELİ

14 aydır halk sağlığı yönünden beraber savaştığımız değerli arkadaşlarım, kardeşlerim,

Sebep ne olursa olsun, herkesin ve her kesimin kendine göre, her konuda haklı gerekçeleri ve öngörüleri olabilir. Bu, memleket meselesi veya ekonomik yönden ciddi mağduriyet yaşayan, emekçilerin veya belli bir kesimin şahsi meseleleri olabilir. Hepsine de saygı duyuyor ve hak hukuk arayanlar önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.

Arkadaşlar, çok ciddi bir bulaş arifesinin eşiğindeyiz. En kötüsü, sağlıkçı olsun veya olmasın alıştık ve yorulduk.

Yapılan bulaş oranları hesaplamalarında neredeyse 100.000de 20 vaka sayısı civarına geldik ki bunun karşılığı; değil açılımları devam ettirmek veya rehavet içerisine girmek, tüm ülkelerin yaptığı gibi ciddi önlemler almak ve denetimleri sulandırılmadan, kişi mevki ve çifte standart gözetmeden uygulamak olmalıdır. Maalesef devlet bunu da yapamıyor. Artık diyabetini kontrol etmek için baş vuran hastalarda covid saptıyoruz arkadaşlar, halkımız. Tek tesellimiz, kayıplarımızın az olmasıdır. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına sabırlar diliyorum.

Bu gidişle, son verilere ve uygulamalara bakılırsa bu böyle devam etmeyebilir. Tükenen kaynaklarımızdan dolayı, artık zengin ülkelerin yaptığı gibi tam kapanmanın uzak ihtimal olduğu da gün gibi aşikardır.

Bunun için de, kapanmamamız için uygulalamamız gereken veya kaçınmamız gereken, hepinizin, gayet iyi bildiği, olmazsa olmaz pandemi kuralları vardır. Biz sağlıkçılar ve tüm sağlık örgütlerimiz ve halkımız, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, hangi yelpazede isterse olsun, gerekçesi ne isterse olsun, her olayda AYNI HALK SAĞLIĞI KURALLARI STANDARDINI savunmamız elzem , hukuki ve vicdanidir.

Evet ÇOK ÜZGÜNÜM. Daha önceki doğru olmayan yılbaşı partileri, toplantı, kongre, gala ve halk sağlığına aykırı her olayda yaptığımız gibi, uyarımı kendimce; evlatlarımız, halkımız ve yaşlılarımız için tekrarlıyorum. İlerideki günlerde olmazsa olmazlarımız için savaşabilmek ve ayakta durmak için BUGÜN DOĞRULARI yapmaya devam edelim. Lütfen. Rica ediyorum.