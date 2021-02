“Anlayın ey insanlarımız, son pişmanlık fayda etmeyecek”

Dr. Erden Aşardağ’dan önemli uyarı: “Muhtemelen mutant virüsle karşı karşıyayız. Türkiye’de görülen vaka sayılarının nüfusa oranla çok üstüne çıktık. Halk olarak şımarıklık yapıyoruz. Ciddi bir dönemde, yüzsüzlükte yarışıyoruz. Anlayın ey insanlarımız artık. Anlayın. Son pişmanlık fayda etmeyecek”

İç Hastalıkları Uzman Dr. Erden Aşardağ, salgının önüne geçebilmek için 15 dakikada sonuç veren rapid testler kullanılması gerektiğini söyleyip, her evde bir kişinin teste tabi tutulması gerektiğini kaydetti. Salgın risk parametresinin ilk kez son 14 gün içinde 100 bin kişiye düşen toplam vaka sayısı 50’nin üstüne çıktığını söyleyen Aşardağ, “İlk defa Türkiye ’de görülen vaka sayılarının nüfusa oranla çok üstüne çıktık. Son 7 günde görülen günlük vaka sayısı ortalaması Türkiye’de 100 binde 7. 2, KKTC ’de ise 11 vaka bandını geçiyoruz” diyerek salgının Türkiye’dekinin iki misli bir noktaya geldiği”ne vurgu yaptı.GİRNE ÖZELİNDE RUM KESİMİNİ DE GEÇTİKAşardağ, Girne özelindeki rakamlara bakıldığında ise Güney Kıbrıs’taki salgından bile daha fazla yayılan bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu.“Ciddi bir seferberlikle ancak salgını kontrol altına alabiliriz” diyen Dr. Aşardağ, test sayısının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.Aşardağ şöyle devam etti:“Acil çare, Girne ve Lefkoşa’dan başlamak üzere, ya her evden bir kişiye test, ya da marketler belediyeler ve eczaneler gibi vatandaşların yoğun gittiği yerler önünde test merkezleri oluşturarak ,sonuçları 15 dakikada çıkan, güvenilir hızlı antijen testleri yapmak gerekiyor. Bu rapid testler sayesinde Rum kesiminde ciddi salgın bir nebze önüne geçilebilmiş durumda. Bu test kitleri Türkiye’de de AB ülkelerinde de kullanılıyor. Yoksa 3 bin PCR testleri ile salgının önlenmesi söz konusu olamaz. Test sayımızı ve çeşitliliğini mutlaka artırmamız ve tüm ülkeyi aktif bir plan nezaretinde taramak gerekiyor”“Şu anki durumumuz pamuk ipliği” diyen Aşardağ, “Bu hızda gidersek en az 14 gün tüm adada kapanma uygulanmazsa sonuç hüzün ve acı olacaktır. Bir ayda ancak toparlarız” dediMUTANT VİRÜSLE KARŞI KARŞIYAYIZErden Aşardağ, resmi olarak test yapıp sonuç ortaya çıkmış olmasa da ülkemizdeki etkilerine bakıldığı zaman mutant bir virüsle karşı karşıya olduğumuza inanç belirterek “İlk defa muhtemelen mutant virüsle karşı karşıyayız. Nasıl davranacağını bilmiyoruz. Resmi net açıklama bekliyoruz. mutant virüsün 3 saat kadar kapalı bir ortamda sadece nefes alınmakla havada 3 saat canlı kalabileceği ve muhtemelen kullanılan maskelerin bulaşı önlemede yetersiz olabileceğini ilk defa öğrendik. kolayca bulaşabiliyor, kolayca hastalandırabiliyor, asemptomatik vakalar eskiye göre çok daha az” dedi.Öte yandan Dr. Erden Aşardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaptı.Aşardağ’ın paylaşımı şöyle:“Neden son ayda ciddileşen salgın 2020’deki salgından daha önemli ve sonu belirsiz?1. Salgın risk parametremiz ilk defa son 14 gün içinde 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı 50’nin üstüne çıktı. Rakam 112.2. İlk defa Türkiye’de görülen vaka sayılarının nüfusa oranla çok üstüne çıktık. Son 7 günde görülen günlük vaka sayısı ortalaması Türkiye’de 100.000’de 7. 2, KKTC’de 11 vaka.3. Pandemi hastanesine rağmen ilk defa Covid ve Non-Covid yatak sayılarımız bu kadar kısıtlı sayıda.4. İlk defa maalesef sağlık personelimiz Covid-19 hastalığına bu kadar maruz kalıp rahatsızlandı ve personel sıkıntısı çekiyoruz.5. İlk defa Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul kararları tartışılır oldu.6. İlk defa muhtemelen mutant virusle karşı karşıyayız. Nasıl davranacağını bilmiyoruz. Resmi net açıklama bekliyoruz.7. Mutant virüsün 3 saat kadar kapalı bir ortamda sadece nefes alınmakla havada 3 saat canlı kalabileceği ve muhtemelen kullanılan maskelerin bulaşı önlemede yetersiz olabileceğini ilk defa öğrendik.8. Kolayca bulaşabiliyor, kolayca hastalandırabiliyor, asemptomatik vakalar eskiye göre çok daha az. Hangi hastaların hastalığı ağır veya çok hafif geçirebileceğini önceden bilemiyoruz. Bunun kişinin genetik yapısı ile ilgili olabileceğini ve interferon sinyal ileti yollarında yer alan genlerin değişime uğramasından dolayı vücutta savaşan antikor maddelerinin yetersiz üretilmesi sonucu savaşı kaybedebileceğimizi ilk defa öğrendik. Öğrenecek çok şeyimiz var daha...9. İlk defa halk olarak şımarıklık yapıyoruz. En fazla şımarmamak gerektiği ciddi bir dönemde, yüzsüzlükte yarışıyoruz.10. Test sayımızı ve çeşitliliğini mutlaka artırmamız ve tüm ülkeyi aktif bir plan nezaretinde taramak gerektiğini kabullenemiyoruz.11. Acil çare, Girne ve Lefkoşa’dan başlamak üzere, ya her evden bir kişiye test, ya da marketler belediyeler ve eczaneler önünde test merkezleri oluşturarak, sonuçları 15 dakikada çıkan, güvenilir hızlı antijen testleri ile ciddi tarama elzemdir. Testlerin elde edilmesi için ciddi uğraş verilmektedir12. Bol çabuk test yaparak, pozitif ve iyi durumda olan insanlarımızı evlerinde izolasyona almak, semptom ve tedavi gerenleri sağlık sistemlerimizde takip etmek gerekmektedir.13. Ciddi bir seferberlikle inanın bu şekilde salgını kontrol altına alabiliriz.14. Bu hızda gidersek, en az 14 gün tüm adada kapanma uygulanmazsa sonuç hüzün ve acı olacaktır. Anlayın ey insanlarımız artık. Anlayın. Son pişmanlık fayda etmeyecektir.15. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunun da hiçbir önemi kalmayacaktır. Bir hafta sonrasına göre bile bugün daha iyi günlerimiz.16. Yerinde alınan önlemler toplumsal refah ve sağlığı, zor da olsa sağlayacaktır. Emin olunuz. Hala daha çok yorulan beyinlerimizi çözüm üretmek için zorluyoruz. Bize yardımcı olun. Çok fazla bir şey istemiyor kimse. Sadece, yardımcı olunuz.”