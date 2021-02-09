banner583
banner590
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
83 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
19 0
 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
628 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
25 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
401 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
banner529
banner570

Alayköy’de 5 yeni vaka

banner476

Alayköy Kooperatifi’nde 1 çalışanın testi pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde aynı aileden 4 kişide daha pozitif çıktı

Alayköy’de 5 yeni vaka
banner601
Alayköy Kooperatifi’nde 1 çalışanın testi pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde aynı aileden 4 kişide daha pozitif sonuç saptandı.
Bölgede taramalar başladı, çok sayıda kişi temaslı olarak karantina otellerine taşındı.
Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, banka kaynaklı 1 vakanın olduğunu, toplamda köyde 15 vaka tespiti yapıldığını söyledi.
Alayköy ağıllar bölgesinde de geniş bir tarama yapılırken, Sağlık Bakanlığı Cuma günü köyde PCR testi yapacak.
Alayköy Muhtarı Fehmi Soykan şuan köyde bir ailede 4 kişinin testlerinin pozitif çıktığını, hırdavatçıda çalışan bir kişin de testinin pozitif olduğunu ve toplamda köyde 15 vaka olduğunu açıkladı.
Köyde sürekli uyarı ve dezenfekte işlemlerinin de yapıldığını ifade eden Soykan, son vakanın banka bağlantılı olduğuna dikkati çekti.
Alayköy Ağıllar bölgesinde kontrolsüz kalan onlarca yabancı uyruklu kişinin de risk oluşturduğu belirtiliyor.
Alayköy Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde bugün köyde geniş bir tarama planlandığı öğrenildi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.