Alayköy’de 5 yeni vaka

Alayköy Kooperatifi’nde 1 çalışanın testi pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde aynı aileden 4 kişide daha pozitif çıktı

Alayköy Kooperatifi’nde 1 çalışanın testi pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde aynı aileden 4 kişide daha pozitif sonuç saptandı.

Bölgede taramalar başladı, çok sayıda kişi temaslı olarak karantina otellerine taşındı.

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, banka kaynaklı 1 vakanın olduğunu, toplamda köyde 15 vaka tespiti yapıldığını söyledi.

Alayköy ağıllar bölgesinde de geniş bir tarama yapılırken, Sağlık Bakanlığı Cuma günü köyde PCR testi yapacak.

Alayköy Muhtarı Fehmi Soykan şuan köyde bir ailede 4 kişinin testlerinin pozitif çıktığını, hırdavatçıda çalışan bir kişin de testinin pozitif olduğunu ve toplamda köyde 15 vaka olduğunu açıkladı.

Köyde sürekli uyarı ve dezenfekte işlemlerinin de yapıldığını ifade eden Soykan, son vakanın banka bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Alayköy Ağıllar bölgesinde kontrolsüz kalan onlarca yabancı uyruklu kişinin de risk oluşturduğu belirtiliyor.

Alayköy Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde bugün köyde geniş bir tarama planlandığı öğrenildi.



