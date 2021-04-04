Aileler endişeli

Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde bulunan bir kreşte pozitif vakanın çıkmasından sonra kreşteki çocuklar bire bir temaslı olarak ev karantinasına alındılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından ev karantinasına yönlendirilen çocuklara PCR testleri bakanlık tarafından dün sabah saatlerinde yapıldı. Ancak PCR test sonuçlarının henüz çıkmaması aileleri endişeye sevk ederken, endişe öfkeyi de beraberinde getirdi.

Çocuklarının burun akıntılarının ve öksürmelerinin başladığını gazetemize açıklayan baba Özkan Ozanalp bir an önce test sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Test sonuçlarının çıkıp çıkmadığını merak ettikleri için gece boyunca uyumadıklarını sözlerine ekleyen Özkan Ozanalp, bir an önce sonuçların kendilerine bildirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

