Adapass ile pilot uygulama Lefkoşa ilçesi sınırlarında başldı

Adapass ile pilot uygulamaya Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde başlandı.

Lefkoşa Bölgesi’nde, bugün KKTC’de ikamet eden 0-18 arası kişiler hariç diğer tüm kişileri kapsayacak “Ada Pass” uygulamasına geçildi.

Bu uygulama sırasında çift aşılı kişilerin restoran, meyhane, pastahane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethaneler, internet kafe, bet ofisi, kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket, AVM, satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabilecek.

Adapass, test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecek.

Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişiler adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacak. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilecek.

Mekan/sektör/aktivite/etkinlikler, adapass.gov.ct.tr/company/register kayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresi ve kendilerine SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacak.

Kayıt yaptırmayan belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.