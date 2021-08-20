Acil Durum Hastanesi’nde 20 gün entübe olan hasta normal servise çıktı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne 21 Temmuz’da yatan 67 yaşındaki Erol Çulluoğlu’nun, yoğun bakımdan çıktığı bildirildi. Yaklaşık 27 gündür yoğun bakım servisinde 20 gün ise entübe olarak tedavi gören Erol Çulluoğlu bugün servise çıktı.

Erol Çulluoğlu, aslen Larnakalı olan ve Güzelyurt'a yıllarca muhtar olarak hizmet veren kardeşi Cahit Çulluoğlu ile birlikte koronavirüse yakalanmış ancak Cahit Çulluoğlu 6 Ağustos’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

UÇANER: GÜZELYURT İÇİN TARİF EDİLEMEYECEK BİR MUTLULUK

Öte yandan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sevindirici haberle ilgili bir paylaşım yaptı.

Uçaner Sosyal Medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Neye mi mutlu oluyoruz?

27 gündür yoğun bakımda tedavi gören, yaşam mücadelesi veren, 20 güne yakın entübe olan hastamızın bugün servise çıkması.

Güzelyurt abisine çok üzülmüştü.

Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.

Umarım diğer hastalarımız da yoğun bakım sürecini en kısa zamanda tamamlar ve servise alınırlar.

Doktor, hemşire, yardımcı personele

Elinize sağlık

