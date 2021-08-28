Acı üstüne acı

Covid-19, bir günde iki can daha aldı. Geçtiğimiz hafta Covid 19 nedeni ile hayatını kaybeden Polis Memuru Ahmet İmamzade'nin ardından babası 90 yaşındaki Turgut İmamzade de Covid 19'a yenik düştü. 88 yaşındaki Süreyya Geylan da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti





Kuzey Kıbrıs’ta korona virüs nedeniyle dün iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta Covid 19 nedeni ile hayatını kaybeden Polis Memuru Ahmet İmamzade'nin ardından dün Ahmet İmamzade'nin babası 90 yaşındaki Turgut İmamzade de Covid 19'a yenik düştü.

Turgut İmamzade, 21 Ağustos tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Turgut İmamzade dün yaşamını yitirdi.

Öte yandan 18 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 88 yaşındaki Süreyya Geylan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Akçay’lı Süreyya Geylan'ın Covid-19'a yaşlı bakım evinde yakalandığı ve aşısız olduğu öğrenildi.

Dün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54’ye yükselmiş oldu.

