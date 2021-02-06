AB’den 2 bin 250 doz aşı daha

Avrupa Birliği dün sabah 2 bin 250 adet Pfizer-BioNTech aşısını Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti

AB’nin Güney Kıbrıs üzerinden Kıbrıslı Türklere gönderdiği, Pfizer-BioNTech aşıları dün geldi. Toplam, 2 bin 250 doz aşı Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 2 bin 250 doz Pfizer/BioNTech üretimi koronavirüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Teslim edilen aşılar, ikinci dozda kullanılacağından, birinci doz Covid 19 aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişiler, 2. dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’ne başvurup, aşısını olabilecek.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, dün gelen 2 bin 250 doz aşının, daha önce birinci partide 1080 ve ikinci partide 1170 olmak üzere toplam 2 bin 250 doz gelen aşıların ikinci dozu olduğunu belirtti. Soydan, “Yani bu aşılar yeni kişilere değil, ilk dozunu olanların ikinci dozudur” dedi.

İlk doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara çağrı yapacaklarını ve pazartesi günü aşılamaya başlayacaklarını kaydeden Soydan, “İlk dozunu yapanların sağlık karnesinde ikinci dozunun tarihi yazıyor ama ayrıca çağrı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hem AB’den, hem de Türkiye’den daha fazla aşı talep ettiklerini aktaran Soydan, cevap beklediklerini belirtti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Ali Pilli teslim alınan aşılarla ilgili yazılı açıklamasında, ilk doz Covid -19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına Pazartesi başlanacağını söyledi.

Pilli, birinci doz Covid 19 aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin 2. dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’ne başvurabileceklerini kaydetti.

