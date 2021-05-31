ABD'den koronaya karşı antikor ilacı müjdesi

FAZ - 3 ÇALIŞMALARI SONUÇLARI OLUMLU
Kullanım onayının verilmesinde Faz 3 çalışmalarında elde edinilen olumlu sonuçların rol oynadığı ifade edilirken ilaca ilişkin yapılan ara sonuçlarda yüksek riskli erişkin Kovid-19 pozitif hastalarında hastane yatışı ya da ölüm riskinde, plasebo ile karşılaştırıldığında yüzde 85 azalma sağlandığı gözlemlendi.
TÜM VARYANTALARA KARŞI ETKİLİ
Öte yandan laboratuvar verileri, ilacın Hindistan varyantı da dahil olmak üzere bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ortaya koydu.
İLAÇ GELECEK HAFTALARDA KULLANILACAK
FDA'in acil durum kullanım onayı doğrultusunda ilacın gelecek haftalarda ABD'deki Kovid-19 tanısı konmuş uygun hastalar için erişilebilir olması hedefleniyor.
RUHSATLANDIRMA SÜRECİ SÜRÜYOR
İlacın acil kullanım onayı için başta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) olmak üzere diğer küresel ruhsatlandırma otoriteleriyle yürütülen süreçler devam ediyor.