ABD'den koronaya karşı antikor ilacı müjdesi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüs salgını ve mutasyonlarına karşı etkili olan olan antikor ilacına acil kullanım onayı verdi

FAZ - 3 ÇALIŞMALARI SONUÇLARI OLUMLU

Koronavirüs salgınına karşı dünyada aşılama hız kazanırken ABD'den sevindiren bir haber geldi. Salgına karşı ağır komplikasyon gelişme riski bulunan hastalar için kullanılmak üzere GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen monoklonal antikor ilacına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tarafından acil durum kullanım onayı verildi.

Kullanım onayının verilmesinde Faz 3 çalışmalarında elde edinilen olumlu sonuçların rol oynadığı ifade edilirken ilaca ilişkin yapılan ara sonuçlarda yüksek riskli erişkin Kovid-19 pozitif hastalarında hastane yatışı ya da ölüm riskinde, plasebo ile karşılaştırıldığında yüzde 85 azalma sağlandığı gözlemlendi.



TÜM VARYANTALARA KARŞI ETKİLİ

Öte yandan laboratuvar verileri, ilacın Hindistan varyantı da dahil olmak üzere bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ortaya koydu.



İLAÇ GELECEK HAFTALARDA KULLANILACAK

FDA'in acil durum kullanım onayı doğrultusunda ilacın gelecek haftalarda ABD'deki Kovid-19 tanısı konmuş uygun hastalar için erişilebilir olması hedefleniyor.



RUHSATLANDIRMA SÜRECİ SÜRÜYOR

İlacın acil kullanım onayı için başta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) olmak üzere diğer küresel ruhsatlandırma otoriteleriyle yürütülen süreçler devam ediyor.



