AB'nin gönderdiği hızlı antijen testler teslim alındı

AB'nin gönderdiği hızlı antijen testleri Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre,
AB tarafından gönderilen 75 bin adet hızlı antijen testi, bugün, Metehan Sınır Kapısı’nda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
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