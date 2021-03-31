AB'den yaklaşık 9 bin 500 doz aşı daha geldi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 4 bin 680 dozluk Pfizer/BioNTech ile 4 bin 800 dozluk AstraZeneca marka Covid-19 aşıları, Metehan Sınır Kapısı'dan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, aşılar konusunda TAK muhabirine bilgi vererek, bugün AB tarafından 6’cı defa aşı gönderildiğini ve miktarın ilk kez bu kadar çok olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, geçen hafta yatığı açıklamada, bu hafta içinde 40 bin doz Sinovac marka aşının Türkiye’den KKTC’ye gönderilmesinin beklendiğin açıklamıştı.

KKTC’ye ilk aşılar 14 Ocak 2021’de gelmiş ve ilk aşı 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yapılmıştı.