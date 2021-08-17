Bayrak Radyosu’nun sembollerinden olan 93 yaşındaki Güzide Tunç, korona virüse yenik düştü.



Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 93 yaşındaki Güzide Tunç, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Güzide Tunç’un hipertansiyon rahatsızlığı bulunmaktaydı. Güzide Tunç, merhum tiyatro sanatçısı Kemal Tunç’un eşiydi.

Bayrak Radyosu’nun sembollerinden olan Güzide Tunç’un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Tunç’un vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda ‘1963 yılında binbir zorlukla kurulan Bayrak Radyosunun sembol isimlerinden Güzide Tunç'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bayrak ailemizin başı sağolsun’ dedi.

