91 yaşındaki Ziya amca covid-19'u yendi

Ülkemizde ve dünyada covid-19'la mücadele son sürat devam ederken, yaşlı hastaların yoğun bakımda verdikleri mücadeleden galip ayrılarak sağlıklarına kavuşmas ıAcil Durum Hastanesi hemşirelerinin morallerini yükselterek onların yüzünü güldürüyor.

Covid-19'a yakalanan 91 yaşındaki Ziya amca yoğun bakımdaki 21 günlük mücadelesi sonrasında 15 gün önce taburcu olmuştu. Bugün hastaneye ziyarete giden Ziya amca i,le karşılaşan Acil Durum Hastanesi hemşirelerinden Oğuz Köse yaşadığı duygulu anları sosyal medyadan paylaştı.

Oğuz Köse'nin paylaşımı şöyle:

91 yaşındaki Ziya amcamız 21 gün zorlu bir hayatta kalma mücadelesi verdi ve mücadeleyi KAZANDI

Bugün Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevliyim..

Ziya amcam 91 yaşında... Ağır seyreden covid-19 hastalarımızdan biriydi...

Bizimle birlikte yaklaşık 21 gün zorlu bir hayatta kalma mücadelesi verdi ve bu mücadeleyi KAZANDI.

15 gün önce tekerlekli sandalyede taburcu etmiştik...

Bugün ben onu tanımadım ama O BENİ TANIDI...

"BEYAZ ÇOCUK SENİ TANIDIM ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN OĞLUM" dedi ve bütün dünya benim oldu...

Onu iyi ve ayakta görmek beni çok mutlu etti... Darısı yoğun bakımda ve servislerimizdeki tüm hastalarımıza..."