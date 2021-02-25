91 yaşında Covid 19’u yendi

Covid-19’a yakalandıktan sonra 21 gün süren zorlu bir süreç yaşayan 91 yaşındaki Ziya amca, mücadeleyi kazandı

Covid-19’a yakalandıktan sonra 21 gün süren zorlu bir sürecin ardından iyileşerek 15 gün önce taburcu olan 91 yaşındaki Ziya amca, Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevli hemşire Oğuz Köse'yi ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşattı.

91 yaşındaki Ziya amca Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde covid 19 teşhisiyle tedavi altına alınmış durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan Ziya amca 21 gün sonra taburcu edildi.

Covid-19’da mücadelede görev yapan hemşirelerden Oğuz Köse, 91 yaşındaki Covid-19 hastasının mutlu haberini paylaştı.

Köse’nin paylaşımı şöyle:

“Bugün (dün) Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevliyim..

Ziya amcam 91 yaşında

Ağır seyreden Covid 19 hastalarımızdan biriydi,

Bizimle birlikte yaklaşık 21 gün zorlu bir hayatta kalma mücadele verdi ve mücadeleyi kazandı,

15 gün önce tekerlekli sandalyede taburcu etmiştik,

Bugün ben onu tanımadım ama

O beni tanıdı

beyaz çocuk seni tanıdım Allah hepinizden razı olsun oğlum dedi ve bütün dünya benim oldu,

Onu iyi ve ayakta görmek beni çok mutlu etti.

Darısı yoğun bakımda ve servislerimizdeki tüm hastalarımıza”.

