banner583
banner590
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
 
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
banner529
banner570

91 yaşında Covid 19’u yendi

banner476

Covid-19’a yakalandıktan sonra 21 gün süren zorlu bir süreç yaşayan 91 yaşındaki Ziya amca, mücadeleyi kazandı

91 yaşında Covid 19’u yendi
Covid-19’a yakalandıktan sonra 21 gün süren zorlu bir sürecin ardından iyileşerek 15 gün önce taburcu olan 91 yaşındaki Ziya amca, Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevli hemşire Oğuz Köse'yi ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşattı. 
91 yaşındaki Ziya amca Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde covid 19 teşhisiyle tedavi altına alınmış durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan Ziya amca 21 gün sonra taburcu edildi.
Covid-19’da mücadelede görev yapan hemşirelerden Oğuz Köse, 91 yaşındaki Covid-19 hastasının mutlu haberini paylaştı.
Köse’nin paylaşımı şöyle:
“Bugün (dün) Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevliyim..
Ziya amcam 91 yaşında
Ağır seyreden Covid 19 hastalarımızdan biriydi,
Bizimle birlikte yaklaşık 21 gün zorlu bir hayatta kalma mücadele verdi ve mücadeleyi kazandı,
15 gün önce tekerlekli sandalyede taburcu etmiştik,
Bugün ben onu tanımadım ama
O beni tanıdı
beyaz çocuk seni tanıdım Allah hepinizden razı olsun oğlum dedi ve bütün dünya benim oldu,
Onu iyi ve ayakta görmek beni çok mutlu etti.
Darısı yoğun bakımda ve servislerimizdeki tüm hastalarımıza”.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.