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74’üncü ölüm

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Covid-19, ülkede bir can daha aldı. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Paşaköy sakini, 70 yaşındaki Kübra Direk, hayatını kaybetti

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74’üncü ölüm
 
KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. Paşaköy sakini, 70 yaşındaki Kübra Direk, tedavi gördüğü Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde dün hayatını kaybetti.
Direk'in aşılı olduğu ve 29 Ağustos'ta yoğun bakıma yattığı öğrenildi. 
Dün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükselmiş oldu. 
Kübra Direk’in cenazesi dün ikindi namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedildi.
 
 
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