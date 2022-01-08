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65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı

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4’üncü dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişilere 5’inci doz Biontech aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi

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65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı
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Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı Şeması” yeniden güncellendi.
65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi.
Aşıları tamamlanmadan veya hiç aşı olmadan Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları istendi.
Hastalanmadan 2 doz Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Biontech ve 1 doz Johnson and Johnson aşısı olanlara negatifleştikten 3 ay sonra Biontech aşısı olmaları önerildi.
Sinovac ve Johnson and Johnson aşısının 3’ncü dozunda olanların ise 4’ncü dozun 3 ay sonra biontech olarak yaptırmaları istendi.
 
 
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