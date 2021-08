6 hasta entübe

Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 hasta bulunuyor. Bunların 6'sı entübe edildi. Entübe edilen hastaların sadece biri tam doz aşılı



Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, dün öğleden önce yoğun bakımdaki hasta sayısının 13’e yükseldiğini ancak daha sonra hastanın normal servise çıkmasıyla rakamın 12’ye indiğini, bu hastaların 6’sının entübe, 6 hastanın durumunun ise daha stabil olduğunu açıkladı. Uçaner, entübe hastaların sadece birinin tam doz aşılı olduğunu belirtti.

Uçaner, 40 yaş üstü pozitif olmuş kişilere aşılı veya aşısız, kronik hastalığı var veya yok, semptomu var mı yok mu bakmaksızın tetkikler ve doktor muayenesinin her zaman yapıldığını; 40 yaş altındakilere ise triaj uygulandığını açıkladı.

Triajda hastanın semptomu ve şikayeti varsa gerekli tetkik ve muayenenin yapıldığını kaydeden Dr. Erol Uçaner, durumu iyi olduğu saptanan kişilerin süreci evlerinde geçirebildiğini söyledi.

Uçaner, yoğun bakımdaki 12 hastadan 6’sının entübe durumda olduğunu, geri kalanların durumunun ise daha stabil olduğunu belirtti.

Entübe hastaların her zaman tehlikeli ve durumu kritik olan hastalar olduğunu ifade eden Uçaner, durumu daha stabil olan hastalardan daha hızlı iyileşme beklenebileceğini söyledi.

Entübe hastaların daha uzun süreli tedavi istediğini kaydeden Erol Uçaner, şu anda entübe hastaların sadece birinin tam doz aşılı olduğunu ifade etti.

Aşılı olup da virüs bulaşan kişilerin hangi aşıdan olduğunun merak edildiği hatırlatılan Uçaner, hastaların her aşı türünden aşılanmış kişiler olabildiğini belirtti.

Artan vaka sayıları karşısında şu an için Acil Durum Hastanesi’nin yetersiz kalma durumu olmadığını açıklayan Erol Uçaner, 100’e yakın hasta ve 24 yoğun bakım limitleri olduğunu belirterek, mevcut durumda sistemi çevirebilecek personele sahip olduklarını kaydetti.

Pandemi ekibinin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Erol Uçaner, 30 gün sürekli on-call çalışan doktorlar olduğunu belirterek, Covid-19 hastası kişilerin, bu doktorları arayarak, sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdiğini aktardı. Çalışma sistemiyle ilgili örnek veren Uçaner, şöyle konuştu:

“Bir hasta ‘ben 3 gün önce pozitif çıktım, herhangi bir sıkıntım yoktu, bileklikle eve geldim ama bugün çok şiddetli bir öksürüğüm var, nefes almakta sorun yaşıyorum’ diyerek on-call çalışan doktora bilgi verir. On call çalışan doktor, hastanın iletişim bilgilerini alır, bize gönderir. Biz de hastayı hastaneye aldırarak, gerekli muayenesini yaparız. İşlem bu şekilde hızlı yürür. Hasta otelde ise, otelde görevli hemşire veya temas ekibi bizi arar, bilgi verir ve hasta alınır. Zaten hastaneye yatması gereken hastaların muayenesi, tetkikleri yapıldıktan sonra hastaneye yatırılır. Sistem bu şekilde işler.”

Günde ortalama 180-190 kişiyi muayene ettiklerini söyleyen Erol Uçaner, pozitif çıkan hastalara gerekirse tetkiklerinin yapıldığını belirtti. Hiçbir semptomu, şikayeti olmayan rastgele yapılan bir testte pozitif çıkan 30 yaşındaki bir hastaya triaj uyguladıklarını aktaran Uçaner, bu gibi hastalara ne yapacağı anlatılarak, otele veya eve gönderildiğini kaydetti. Söz konusu hastaya on-call listesinin verildiğini, 3-4 gün sonra belirtileri olursa, hastanın, hastaneye tekrar geldiğini, olmazsa 10’uncu gün gelip, PCR testi yaptırdığını ifade eden Uçaner, negatif çıkması durumunda ise kısa bir izolasyon sürecinin sonrasında normal hayat düzenine döndüğünü anlattı.