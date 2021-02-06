59'u yerel, 64 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5501 olduğunu, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 59 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 31 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.



6 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:



Bugün Yapılan Test Sayısı: 5501



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4



Yerel Vaka Sayısı: 59



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36



Bugün Kaybedilen Hasta: yok



Yapılan Toplam Test Sayısı: 434.848



Toplam Vaka Sayısı: 2722



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2007



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 700



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 225



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 463



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 15



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12