banner583
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
3 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
631 0
 
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
157 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
2.9B 0
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
17 0
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
22 0
banner661

55'i yerel 68 pozitif vaka

banner476

55'i yerel 68 pozitif vaka



Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.463 olup, 55'i  yerel 68  pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.463 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 68 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .909.001 

Toplam Vaka Sayısı: 19.454  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.497 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 881  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 824 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4622 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 797  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 692 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8269 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.758
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.