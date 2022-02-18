515 Öğrenci, 141 Öğretmen ve 16 Personel pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 12-18 Şubat dönemini içeren okullardaki güncel koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 74’ü İlköğretim, 381’i Genel Ortaöğretim ve 60’ı Mesleki Teknik Öğretim’de olmak üzere 515 öğrenci pozitif.

İlköğretim Dairesi’nde 21, Genel Ortaöğretim Dairesi’nde 103 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde de 141 öğretmenin testi pozitif çıktı.

Personel olarak da, İlköğretim’de 5, Genel Ortaöğretim’de 8, Mesleki Teknik Öğretim’de de 16 kişi koronavirüs.

Toplamda 690 öğrenci, 57 öğretmen ve 3 personel de temaslı konumunda.

Koronavirüs vakaları nedeniyle İlköğretim Dairesi’nde 4, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde de 1 olmak üzere 5 sınıf kapatıldı.

Diğer yandan vakaları ve temaslıları gösteren Bakanlık grafiğinde pozitif vakaların tepe noktada 1237 rakamını görüp hızla inerek 515’e gerilediği görülüyor.

Temaslı vakalar da 2 bin 729’dan 690 rakamına geriledi.

50 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki pozitifleşme oranı yüzde 1,13