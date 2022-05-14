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51 pozitif vaka

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51 pozitif vaka

KKTC'de yapılan 10 bin 172 test sonucu 51 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke bölgesinden.

14 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.172    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51      

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.892.169    
Toplam Vaka Sayısı: 94.370                  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.637                              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498         
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 488           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :"

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