"5 yaş ve üzeri çocuklara da aşı yapılmalı"

Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada pandemide kayıpları azaltmanın ve hayata devam edebilmenin yolunun maske, mesafe, hijyen, bulunulan ortamların havalandırılması ve aşılamadan geçtiği belirtilerek, 5 yaş ve üzeri herkesin Covid-19’a karşı korunmak için aşı olması gerekliliği vurgulandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 aşılarının çocuklar ve gençler için güvenli olduğunu belirterek, 5 yaş ve üzeri çocuklar için mümkün olan en kısa sürede aşılama programı başlatılması çağrısında bulundu.

Tabipler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemide kayıpları azaltmanın ve hayata devam edebilmenin yolunun maske, mesafe, hijyen, bulunulan ortamların havalandırılması ve aşılamadan geçtiği belirtilerek, 5 yaş ve üzeri herkesin Covid-19’a karşı korunmak için aşı olması gerekliliği vurgulandı.

Birlik, Covid-19 için yaygın aşılamanın, hastalık ve olası komplikasyonlarından en iyi şekilde korunmak için en önemli araç olduğunu ve uygun aşılarla tam aşılı çocuklar ve gençlerin eğitimlerine ve sosyal yaşamlarını yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşulu ile daha rahat sürdürebileceğini belirtti.

Açıklamada, “5 yaş ve üzeri çocuklar için Covid-19 aşısı ABD’de onay almıştır. Bizim ülkemizde de Biontech/Pfizer aşısı 12 yaş üstünde uygulamaya girmiştir. Artık salgının arttığı, okullarda vaka sayılarının kontrolden çıkma riski taşıdığı bu dönemde uygun dozda 5 yaş üstüne de aşılama programı başlatılmalıdır. Özellikle aileler, çocuklarına bu aşıları yapma konusunda rahat olmalıdır” denildi.

“COVİD-19, 5-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN İLK 10 ÖLÜM NEDENİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR”

Tüm dünyada milyonlarca çocuk ve gencin Covid-19 pozitif olduğu kaydedilen açıklamada, Covid-19’un çocuklarda da ağır enfeksiyona, hastanede yatışa ve bazı durumlarda enfeksiyondan kaynaklanan ciddi komplikasyonlarla ölümlere neden olabileceği aktarıldı.

Çocukların Covid-19 ile enfekte olma olasılığının yetişkinler kadar olduğunun belirtildiği açıklama şöyle devam etti:

“Pandemi dönemi Avrupa ve Amerika verileri incelendiğinde COVİD-19, 5-11 yaş arası çocuklar için ilk 10 ölüm nedeninden biri olarak görülmektedir. COVİD-19 ile enfekte olan çocuklarda; kalp, akciğer, böbrek, beyin, cilt, göz veya mide-bağırsak dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinin iltihaplandığı ve hayati tehlike oluşturan multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) gibi ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda ağır enfeksiyon geçirme ve komplikasyon görülme riski oldukça fazladır”

“AŞI, ÇOCUKLARIN COVİD-19’A BAĞLI AĞIR HASTALIK GEÇİRME RİSKLERİNİ AZALTMAKTADIR”

5 yaş ve üzeri çocuklara Covid-19 aşısı yaptırmanın gerekliliğinin yinelendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 aşısı yaptırmak, 5 yaş ve üzeri çocukları Covid-19'a bulaşmaktan korumaya yardımcı olacaktır. Çocukların aşılanması, aşı için uygun olmayan kardeşlerini ve enfekte olmaları durumunda ağır hastalık geçirme riski olan aile bireylerinin korunmasına yardımcı olacaktır. Aşı, çocukların Covid-19’a bağlı ağır hastalık geçirme risklerini azaltmaktadır. 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması, onların eğitimlerine devam etmelerine ve sosyal etkinliklerine devam etmelerini sağlayacaktır. Bu da sürdürebilir yüz yüze eğitim ve çocukların sosyal gelişimi için şarttır.

Kendimize ve 5 yaş ve üzeri çocuklarınıza Covid-19'a karşı aşı yaptırarak tüm ailemizi korumaya ve Covid-19'un toplumumuzda yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabiliriz. Aşılama ile ülkemizdeki vakaların artmasını, olası kapanma riskini ve sevdiklerimizi kaybetme ihtimalini önleyebiliriz.”

“COVİD-19 AŞILARI ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN GÜVENLİDİR”

Covid-19 aşılarının çocuklar ve gençler için güvenli olduğunun belirtildiği açıklamada, aşının faydalarının bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığı anlatıldı ve Kuzey Kıbrıs’ta da 5 yaş ve üzeri çocuklar için mümkün olan en kısa sürede aşılama programı başlatılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 5 yaş ve üzeri çocukları aşılayan ABD’den gelen verilerin, aşının kullanımı sonrası da ciddi yan etki gözlenmediği yönünde olduğu aktarılarak, şu veriler aktarıldı:

“Aşılama sonrası miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve perikardit (kalbin dış zarının iltihaplanması) 12-17 yaş için Pfizer-Biontech sonrasında bildirilmiştir. Bu yan etkiler nadirdir; bir çalışmada, aşıyı takip eden haftada ikinci Pfizer-BioNTech dozundan sonra miyokardit riski, 12-17 yaş arası erkeklerde uygulanan milyon doz başına yaklaşık 54 vaka olarak saptanmıştır. Bu vakaların hafif klinik bulgularla seyretmiştir. Diğer taraftan Covid-19 enfeksiyonu geçirilmesi durumunda ise miyokardit oranı milyon vakada yaklaşık 450 olarak bildirilmektedir. 12-17 yaş arasındaki ergenler, 5-11 yaş arasındaki çocuklara göre daha yüksek miyokardit riskine sahiptir. Klinik araştırmalar sırasında, Covid-19 aşısı olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda hiçbir miyokardit vakası görülmedi. 5-11 yaş aşılamada miyokardit bildirilmemiştir”

“UYGUN YAŞA UYGUN DOZDA VE ONAY ALMIŞ AŞILARIN YAPILMASI GEREKİR”

Covid-19 aşılarının iddiaların aksine kısırlık yaptığına yönelik herhangi bir veri olmadığının vurgulandığı açıklamada, her aşılamadan sonra görülebilecek yan etkilerin Covid-19 aşılarından sonra da görülebileceği belirtildi.

“Çocuğunuzun aşı olduğu kolda ağrı, kızarıklık ve şişme gözlenebilir. Çocuğunuzda yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısı gözlenebilir. Bu durumda aspirin dışı parasetemol veya ibuprofen kullanılabilir” denilen açıklamada, Covid-19, SARS-Cov-2 enfeksiyonunun hem erişkinlerde hem de çocuklarda ciddi ve ağır hastalığa, hayati risk oluşturan sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulunularak, bu hastalıktan korunmanın yolunun ise maske, fiziksel mesafe, hijyen, bulunulan ortamın havalandırılması, herkesin düzenli test yaptırması ve aşılama olduğu kaydedildi.

Uygun yaşa uygun dozda ve onay almış aşıların yapılmasının gerekliliğine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde sosyal ve ekonomik yaşamın devamı, eğitimin yüz-yüze sürdürülebilir devamı için 5 yaş üstü herkesin aşılanması gereklidir. Yöneticilerimiz artık 5 yaş üstüne uygun aşılarla aşılamayı uygulamaya koymalıdır. Herkese açık çağrımızdır, bir an önce kendinizi ve çocuklarınızı Covid-19’a karşı aşılayınız ve tekrar dozlarınızı yaptırınız. Özellikli Sinovac aşısı olmuşsanız 3 ay sonra mutlaka tekrar dozlarınızı yaptırınız. Bu enfeksiyondan korunmanın ve hayatın devamının en önemli adımlarından biri de aşılamadır, uygulanan aşılar güvenli ve enfeksiyondan, özellikle ağır enfeksiyondan koruyucudur.”

Açıklamada, aşıların yaş aralıklarına göre uygunluğunun gösterildiği ve konuyla ilgili bazı iddialar ile gerçeklerin kıyaslandığı tablolara da yer verildi.