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"45 laboratuvardan test için hizmet alınıyor"

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"45 laboratuvardan test için hizmet alınıyor"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı, hızlı test ve PCR merkezlerinin arttırılması için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

“Sağlık Bakanlığı pandemi ile mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak hizmetlerine devam etmektedir” diyen Üstel, son günlerde artan vaka sayılarının gerektirdiği yeni tedbirler uyarınca istenen hızlı antijen ve PCR testlerinin yapıldığı merkezlerde görülen yığılmalara ilişkin bir takım iyileştirme ve önlemler alındığını kaydetti.

Bakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Üstel, 7 Haziran’dan beri, yığılmaların önüne geçilmesi için kendilerine müracaat eden 45 laboratuvardan hizmet aldıklarını belirtti.

ÖZEL LABORATUVARLARDA HIZLI TEST İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Daha önce de kamuoyuna duyurdukları gibi Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Ünal Üstel, şu bilgileri verdi:

“Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir.

Web sitemizde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda anlaşmalı olduğumuz özel laboratuvarlara gidilerek orada kayıt yaptırmak şartı ile hızlı antijen testleri yapılacaktır.

Aşı ve testlere artan talep karşısında bakanlığımızca personel ve teknik imkan artırımı yapılamadığından bir takım geçici olan sıkıntıların yaşanması doğaldır.

Günlük iki, üç bin civarında aşılama, birkaç bin PCR testlerle seyrederken bugünlerde 15 bini aşan PCR test sayılarını uygulama ve denetleme görevi üstlenen Sağlık personeli sayısında ya da imkanlarında gerçek oranda artış olmadığının bilinmesini isterim. Hal böyleyken halkımızın sağlığına olumlu katkı yönünde verdiğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürecektir.

Yeni aşı ve hızlı antijen, pcr merkezlerinin arttırılması ve imkanların iyileştirilmesi ile halkımızın beklentilerine yanıt vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm imkansızlıklara rağmen bu hafta içinde Pcr merkezlerimizi çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir.”

PCR MERKEZLERİ

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR Merkezlerinin “Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Gazimağusa MAGEM, Girne Özyalçın, İskele Düğün Salonu ve Güzelyurt Sağlık Merkezi” olduğunu hatırlatarak açıklamasında 7 Haziran’dan beri hızlı test yapılabilen laboratuvarların listesini de paylaştı.
 

Labaratuvar Bölge
Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA
Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA
Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi) GAZİMAĞUSA
Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)  GAZİMAĞUSA
Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA
M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar LEFKOŞA
Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Biogram Lab. LEFKOŞA
Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA
Eko_Lab. (Etik) Tıbbi  Tahlil Lab. LEFKOŞA
Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Kolan Britsh Hospital (Lefkoşa) LEFKOŞA
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA
Nis Tıp Merkezi LEFKOŞA
Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Simya Lab LEFKOŞA
Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA
Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA
Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT
Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT
Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE
Duo Lab GİRNE
Britsh Medical Lab GİRNE
Kolan Britsh Hospital (Girne) GİRNE
Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı  GİRNE
Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE
Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE
Yücekan Lab. (Vita Lab.) GİRNE
Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar GİRNE
Kyrenia Med. Lab. GİRNE
İskele Tıp Merkezi İSKELE
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