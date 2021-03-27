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43 yaşında Covid-19’a yenik düştü

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Covid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Hatice Düzova önceki akşam yaşamını yitirdi. Düzova'nın ek bir hastalığı bulunmuyordu

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43 yaşında Covid-19’a yenik düştü
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Aslen Gönendereli olup Beyarmudu’nda ikamet eden Covid-19’a yenik düştü.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Hatice Düzova önceki akşam yaşamını yitirdi.
Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 43 yaşındaki Hatice Düzova Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Düzova'nın ek bir hastalığı bulunmuyordu.
Yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken yoğun bakımda 3 hasta tedavi görüyor.
 
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