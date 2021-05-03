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40 yaş ve üzerindeki kişiler randevusuz AstraZeneca aşısı yaptırabilecek

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40 yaş ve üzerindeki kişiler randevusuz AstraZeneca aşısı yaptırabilecek
Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilerin birinci doz Astra Zeneca aşısını randevusuz olarak yaptırabileceğini, diğer kovid-19 aşılarının ise randevulu olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  “4 Mayıs Salı 2021 tarihinden itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca  aşısı yaptırmak isteyen kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  ve Gazimağusa Devlet Hastanesi 'nde hafta içi hergün 13.00-16.00 saatleri arasında, Girne Akçicek Devlet Hastanesi'nde ise hafta içi hergün 08.30 - 14.00 saatleri arasında randevusuz olarak Astra Zeneca aşısı yaptırabilirler. 
Diğer aşılar randevulu olarak devam edecektir” denildi.
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