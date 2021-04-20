40 bin doz Sinovac aşısı ülkeye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla günün ilk saatlerinde KKTC’ye getirilen aşılarla birlikte Türkiye’den KKTC’ye gönderilen aşı miktarı 140 bine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla günün ilk saatlerinde KKTC’ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Böylece Türkiye’den KKTC’ye gönderilen aşı miktarı 140 bine ulaştı.

SANER: “HEDEFİMİZ MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDEN HALKIMIZIN YÜZDE 60-70’İNİ AŞILAMAK”

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aşıların salgınla mücadeleye yeni bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, “Türkiye aşıya ulaşımda yaşanan tüm zorluklara rağmen yine Kıbrıs Türk halkına verdiği değeri ortaya koyarak bizlere 40 bin adet aşı daha sağladı” dedi.

Türkiye’ye, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu konudaki taleplerine olumlu yaklaşımları ve destekleri için halk ve hükümet adına teşekkürlerini belirten Saner, yapılan başvurulara uygun olarak Sağlık Bakanlığınca aşılama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

“Hedefimiz mümkün olan en kısa süreden halkımızın yüzde 60-70’ini aşılamak, bu oranı hep devam ettirmek, açılma çabalarımızı ileri taşımak ve ekonomik aktiviteleri Kovid- 19 öncesi seviyelerine taşımaktır” diyen Saner, Türkiye’nin desteği ile bu hedeflere ulaşılacağına inanç belirtti.

Halkı bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kuralları ile hükümetin açıkladığı öteki önlemlere harfiyen uymaya çağıran Saner şunları ifade etti:

“Bir olursak, birlik olursak bu zor süreci en az zararla atlatacağız. Biz Kıbrıs Türkleri olarak, bugünlere birlik içinde büyük ve başarılı mücadeleler vererek geldik. Kovid-19’la mücadelede de dünyanın en iyilerinden biriyiz. Yine başaracağız. Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlıklı, mutlu günler, yarınlar dilerim.”