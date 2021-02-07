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30'u yerel, 47 pozitif vaka daha

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30'u yerel, 47 pozitif vaka daha
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3900 olduğunu, 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
7 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3900
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 438.748
Toplam Vaka Sayısı: 2769
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2047
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 706
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 507
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
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