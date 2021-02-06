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263 Kıbrıslı Türk koronavirüse yenildi

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263 Kıbrıslı Türk koronavirüse yenildi
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KKTC’ni Londra Temsilcisi, Büyükelçi Oya Tuncalı, konuyla ilgili açıklamasında, cenaze şirketlerinden ve ailelerden temsilciliğe ulaşan bilgilere göre, Londra’daki Kıbrıs Türk toplumundaki kayıpların 263 kişi olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve tedavileri devam eden kardeşlere acil şifa diledi.

Oya Tuncalı, şubat ayı başında İngiltere genelinde günlük bulaş ve vefat sayıları azaldığından, Kıbrıs Türk toplumu kayıplarının da azalmasının üzüntülerini hafiflettiğini belirtti.

Büyükelçi Tuncalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İngiltere’de Kasım ayından itibaren yeniden hız kazanan koroanavirüs salgını Şubat ayının ilk haftasına olumlu azalmalarla girmiştir. İngiltere’de kapanma tedbirlerine bağlı olarak ülke genelinde hastanelerde koronavirüs sebebiyle tedavi görenlerin sayısı 5 Şubat itibarıyla 31.670’e gerilemiştir.

Aşılamaya ilişkin olarak açıklanan rakamlara göre Birleşik Krallık genelinde 11 milyon kişiye ilk doz aşı yapılmıştır.  Bu rakamlara göre ülke genelinde yetişkinlerin yüzde 20’si ilk doz aşıyı almıştır. 15 milyon kişinin Şubat ayının ortasına kadar aşılanması hedeflenmektedir.

Cenaze şirketlerinden ve ailelerden Temsilciliğimize ulaşan bilgilere göre Londra’daki Kıbrıs Türk toplumundaki kayıplarımız 263 kişidir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifa diliyoruz. Şubat ayı başında İngiltere genelinde günlük bulaş ve vefat sayıları azaldığı gibi toplumumuzda da kayıplarımızın azalması üzüntümüzü hafifletmektedir.”

Oya Tuncalı, Birleşik Krallık’ta yaşayan tüm KKTC vatandaşlarını, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmeye ve aşılarını yaptırmaya çağırdı.

Tuncalı, İngiltere’de kapanma tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılmasına yönelik planın 22 Şubat tarihinde açıklanacağını da hatırlattı.

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