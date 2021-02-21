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23 pozitif vaka daha

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23 pozitif vaka daha
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testler sonucunda 23 pozitif vaka daha saptandığını açıkladı.
Bakanlık son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğin, 56 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.
Pozitif vaakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu bildirilirken, 13 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Bölgelere göre vakaların dağılımı ; 9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa
21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171
Toplam Vaka Sayısı: 3216
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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