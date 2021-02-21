Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testler sonucunda 23 pozitif vaka daha saptandığını açıkladı.

Bakanlık son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğin, 56 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vaakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu bildirilirken, 13 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Bölgelere göre vakaların dağılımı ; 9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa

21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171

Toplam Vaka Sayısı: 3216

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4