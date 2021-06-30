2.000 Covid hastası taraftar maça gitti

Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020 devam ederken İskoçya'dan şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu, bugün yapılan açıklamada Londra’da düzenlenen Euro 2020 turnuvası maçına yaklaşık 2.000 Covid-19 hastasının gittiğini duyurdu.

Yetkililer İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadyumu’nda gerçekleşen maça corona virüsü hastası binlerce taraftarın gittiğini duyurdu.

18 Haziran’daki grup maçları için ülkeye giden İskoç taraftarların bazılarının da şehir merkezinde toplanarak kutlama yaptığı da belirtildi.

Yetkililer 1991 taraftarda Covid-19 tespit edildiğini ve bunların 397’sinin Wembley Stadyumu’ndaki maçı izlediğini söyledi. Yetkililer 1294 kişinin de maç günü Londra’da olduğunu açıkladı.