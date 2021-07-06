17 yaşında 15 vaka var

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, bir haftada 320 vaka tespit edildiğini bunların 142’sinin 17 – 35 yaş arasında olduğunu, 17 yaşında ise 15 vaka bulunduğunu kaydetti



Acil Durum (Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Pandemi Hastanesinin, şu anki durumu tolere edebilecek durumda olduğunu ancak günlük vaka sayısının 90’lara çıkarsa, sorunların da ortaya çıkmaya başlayacağına dikkat çekti.

Hastanedeki sistemin çökmemesi ve devam etmesi gerektiğine savunan Uçaner, 70’e çıkan vaka sayısının tedirgin edici olduğuna vurgu yaptı.

Yaş aralıklarına ilişkin de dikkat çeken veriler paylaşan Uçaner, son bir haftada, 320 vaka tespit edildiğini bunların 142’sinin 17 – 35 yaş arasında olduğunu 17 yaşında ise 15 vaka bulunduğunu kaydetti.

Uçaner, açık havada hastalığın bulaşmadığı inancının yanlış olduğunu ve açık havada da hastalığın bulaştığını belirterek, tedbirin elden bırakılmamasını ve PCR testlerinin düzenli yapılması gerektiğini savundu.

