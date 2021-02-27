16'sı yerel, 27pozitif vaka daha



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 5092 olup, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmakta. 16 kişi ise yerel vakadır.



Vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli - 3 / Haspolat -1 / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1



Girne

Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1



27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:



Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10



Yerel Vaka Sayısı: 16



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578



Toplam Vaka Sayısı: 3383



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2