16'sı yerel, 23 pozitif vaka daha

KKTC’de son 24 saatte 4 bin 784 test yapıldı, 16'sı yerel 23 pozitif vaka saptandı. Bugün bir hasta hayatını kaybederken iyileşen 75 hasta da taburcu edildi.

Yeni vakalardan 11’inin Lefkoşa, 10’unun Girne, 2’sinin Mağusa bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre yeni vakalardan 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu için gözetim altındaydı.

16 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4784

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 482.118

Toplam Vaka Sayısı: 3105

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2483

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 601

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 20

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10