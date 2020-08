YDÜ araştırmacıları önemli yenilikçi bir çalışmada yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu kontrol altına almaya yardımcı olabilecek yenilikçi bir çalışmada yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının da içerisinde yer aldığı çalışma gurubu, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kontrol altına alınabilmesi yönünde akciğer hücreleri gibi insandaki bazı hücre gruplarının yüzeyinde bulunan ve virüsün hücre zarına tutunmasını ve hücre içine girmesini kolaylaştıran "ACE2" isimli almacı bloke etmeye yönelik yenilikçi bir strateji geliştirdi.Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi ve DESAM Enstitüsü Biyoenformatik ve Hesapsal Biyoloji Araştırma Grubu lideri Doç. Dr. Kerem Teralı ile Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Buket Baddal ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan arasındaki iş birliği çerçevesinde yürütülen bilimsel çalışmada, önceden klinik onay almış yedi binden fazla molekülü ileri kombine yöntemlerle sanal ortamda tarayan araştırmacıların ACE2'nin SARS-CoV-2 ile etkileşimini engelleyebilecek nitelikte sekiz farklı ilaç bulduğu kaydedildi.İlaçların etkinliklerinin doku kültüründe uygulanacak zar kaynaşma deneyleriyle test edilebileceğini söyleyen araştırmacılardan Doç. Dr. Kerem Teralı, testlerde en iyi sonuç veren ilacın hızlıca hastabaşı tedavi hizmetiyle buluşturulması gerektiğinin altını çizdi.Sıfırdan tasarlanan bir ilacın piyasaya sürülmesinin günümüz şartlarında ortalama on yıl sürdüğü bilgisini veren Doç. Dr. Kerem Teralı, son yıllarda yükselişe geçen ve "ilaçların yeniden konumlandırılması" diye tabir edilen bir yaklaşım sayesinde bu sürenin önemli ölçüde kısaltılabileceğini belirtti. Söz konusu yaklaşımın altında başka bir endikasyon için hâlihazırda güvenle kullanılan bir ilacın yeni bir amaca (örneğin; SARS-CoV-2 enfeksiyonunun önlenmesine) hizmet edecek şekilde tekrar ele alınması ilkesinin yattığını anlatan Doç. Dr. Teralı, kendilerinin de aynı yaklaşımı benimsediklerini ve terapötik hedef olarak da ACE2 almacını seçtiklerini söyledi.Doç. Dr. Kerem Teralı, ekip arkadaşları Dr. Buket Baddal ve Doç. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan'a katkılarından ötürü çok teşekkür ederek, ACE2 dışındaki diğer terapötik hedeflere yönelik çalışmalarının da hız kesmeden devam edeceği belirtti.Ülkemizden çıkan ve Web of Science kapsamındaki Bilim Atıf Dizini'nde (Science Citation Index, SCI) arşivlenen ilk orijinal araştırma olma özelliği taşıyan bu çalışmaya ait bulgu ve değerlendirmelerin, Elsevier yayınevinin "Journal of Molecular Graphics and Modelling" isimli dergisinde yayımlandığı belirtildi. Yayımlanan makaleye "10.1016/j.jmgm.2020.107697" numaralı dijital belge tanımlayıcısından (Digital Object Identifier, DOI) ücretsiz olarak erişilebiliyor.