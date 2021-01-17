Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi

Gövdesinin bir yarısında sarı, diğer yarısında pembe tüyleri olan kuşun genetik bir anomali sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

ABD’de bilim insanları yarısı erkek yarısı dişi bir kuş keşfetti. Gövdesinin bir yarısında sarı, diğer yarısında pembe tüyleri olan kuşun genetik bir anomali sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde araştırma yürüten bir grup bilim insanı hem erkek hem de dişi tüyleri bulunan ender bir kuş keşfetti.

Kuşun kanatlarının ve kuyruğunun arkasında da cinsiyete dair önemli farklılıklar görüldüğü, sol tarafın daha kahverengi, sağ tarafınsa daha siyah olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları kuşunun muhtemelen genetik bir anomali nedeniyle çift cinsiyetli olduğunu ifade ediyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Annie Lindsay, “Tüm ekip, böylesine ender görülen bir duruma yakından şahit oldukları için çok heyecanlı” dedi.

