WhatsApp ticari işlemlerden ücret alacak

WhatsApp, işletme hesaplarının müşterileriyle de ilişki kurmasını sağlıyor. Birçok ticari hesabın WhatsApp numarası bulunuyor.

Facebook, ticari hesapların WhatsApp kullanımından ücret almaya hazırlanıyor.

Sosyal medya devi Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp için ücretlendirme politikası üzerine çalışıyor. Uygulama, WhatsApp içinde Facebook Mağazaları üzerinden ürün satma olanağı sağlıyor ve tüketicilerle işletmelerin sohbet etmesine imkan sağlıyor.

WhatsApp ayrıca işletmelere müşterileri için mal veya hizmet satın almaları adına ‘satın al’ düğmesi de ekleyebiliyor. Duyuru WhatsApp’ın artık bulut bilişim sektörüne girdiğini paylaşıyor ve müşteri hizmetleri mesajlaşma aralarını kullanan firmalara bu mesajları Facebook sunucularında saklama olanağı sağlıyor.

BU YIL KULLANIMA GEÇEBİLİR

Facebook 6 yıl önce almak için ciddi bir mücadele verdiği Instagram ve WhatsApp uygulamalarındaki satışları ve kullanımları artırmak için çalışıyor. WhatsApp’ın işletme müdürü Matt Idema, bir röportajda alışveriş için hazırlanan bu aracın yıl içerisinde kullanılmaya başlanacağı yönündeydi.

TechCrunch raporlarına göre Sohbet içi alışveriş özelliği, işletmelerin satın alma işlemlerini tamamlamak için müşterileri satıcı ile sohbete yönlendirecek ve sohbet için ‘satın al’ butonlarına imkan tanıyacak.

WhatsApp bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada ise “İşletmelerin bu özellikleri mevcut ticaret ve müşteri çözümlerine entegre etmelerini de kolaylaştırmak istiyoruz.” dedi.

Idema, WhatsApp’ın yeni ödeme yapan müşterilerini kurumsal araçlarına çekmeye çalışmak için hizmetini başta ücretsiz olarak sunacağını ve iletilen mesaj başına 0.5 ile 9 sent arasında ücret alacağını söyledi.

Şirketlerin WhatsApp API’sını kullanmasına izin vermek gelecekte ihtiyaç duyulabilecek konuşmaları depolamak için yeni bir yerin yanı sıra uygulamanın dışındaki mesaj dizinlerini de yönetmesine izin veriyor.

WHATSAPP’TA HER GÜN 175 MİLYON KİŞİ BİR İŞLETMEYLE İLETİŞİM KURUYOR

Idema bu durumu, yeni barındırma hizmetlerini kullanan bir işletmeyle yapılan sohbetlerin, bu görüşmelerin başka bir yerde depolandığını ve uygulamanın uçtan uca şifrelemesiyle korunmadığını açıklayacağını belirtti.

Idema, Facebook sunucularında barındırılan mesaj verilerinin başka iş amaçları için kullanılmayacağını ve toplamda 175 milyondan daha fazla insanın her gün WhatsApp üzerinden bir işletmeyle etkileşim kurduğunu söyledi.