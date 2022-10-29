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WhatsApp'tan yeni özellik

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WhatsApp grup sohbetleri için yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Yeni özellik ile birlikte WhatsApp grup sohbetlerinde karışıklık olmaması için kişilerin profil fotoğrafına da yer verecek

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WhatsApp'tan yeni özellik

 

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.


WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 2

WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek.


WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 3

Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak.


WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 4

Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.


WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 5

WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor. Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.


WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 6

WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.

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