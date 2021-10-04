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Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor

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Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

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