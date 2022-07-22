Uzayda yer çekimi için dev proje: 100 yıl sürebilir

Bilim dünyasının en büyük amaçlarından biri Ay ve Mars'ta uzay kolonileri inşa etmek. Ancak atmosfer yoksunluğu ve yer çekimi bu planın önündeki en büyük engel. Bilim insanları yer çekimi sorununu ortadan kaldırmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir proje üzerinde çalışıyor

50 yılı aşkın süredir devam eden uzay araştırmaları bize mikro yerçekiminin astronotların vücutlarında hasara yol açarak zayıf kemiklere, kas kaybına ve görme sorunlarına neden olabileceğini öğretti.

Yerçekimi Ay'da ve Mars'ta uzayda olduğu kadar zayıf değildir, ancak Dünya'dan çok daha zayıf. Ay'da Dünya'nın altıda biri, Mars'ta ise üçte biri oranında yer çekimi var.

İnsanları her iki yerde de uzun süre yaşamaya göndermeden önce, sağlıklarının nasıl korunacağının bulunması gerekiyor.

YAPAY YERÇEKİMİ İÇİN DEV TESİS

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılar ve Japon inşaat şirketi Kajima Corp., Ay ve Mars'ta yapay yerçekimi ile yaşam tesisleri geliştirme ve inşa etme planlarını açıkladılar.

Luna Glass ve Mars Glass olarak adlandırılan her bir tesis, 450 metredenn daha uzun devasa bir oyuk koni şeklinde olacak.

Koni döndükçe, merkezkaç kuvveti içlerindeki her şeyi iç duvarlara doğru itecek. Araştırmacılar, dönme hızını tam olarak elde ederek (20 saniyede bir dönüş), bu merkezkaç kuvvetini Dünya üzerindeki yerçekimi kuvvetiyle eşleştirebileceklerine inanıyorlar. Koninin içindeki insanlar daha sonra tıpkı Dünya yüzeyinde olduğu gibi iç duvarlarda yürüyebilecekler.

YERÇEKİMİ SADECE BAŞLANGIÇ

Ay ve Mars`ta yapay yerçekimi yaratmak, Japon ekibinin planının sadece ilk kısmı.

Ayrıca Luna Glass ve Mars Glass'da Dünya'nın su ve orman ekosistemlerini taklit eden “mini çekirdekli biyomlar” inşa etmek ve insanların Dünya, Mars ve Ay arasında seyahat ederken yapay yerçekiminin keyfini çıkarmasını sağlayan bir “uzay treni” ile bir ulaşım sistemi kurmak istiyorlar.

100 YIL SÜREBİLİR

Araştırmacılar, 2050 yılına kadar Ay'da Luna Glass'ın bir prototipini inşa etmeyi hedefliyorlar, ancak 5 Temmuz`da bir basın toplantısında, tam planlarını gerçekleştirmenin en az 100 yıl süreceğini beklediklerini söylediler.