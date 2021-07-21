Uzaya giden en yaşlı, en genç ve en zengini birarada

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket dün Türkiye saatiyle 16:12'de uzaya fırlatıldı.

Bezos'un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü.

Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti.

Jeff Bezos dünyaya dönüşte, "Bu en güzel gün" ifadesini kullandı ve Amazon müşterilerine bu özel seyahati maddi olarak gerçek kıldıkları için teşekkür etti.

Yer çekimsiz anlara dair paylaşılanm görüntülerde 4 kişilik ekip, taklalar attı ve birbirlerine şeker fırlattı.

Milyarder işadamı Bezos, yerçekimsiz ortamın "bu kadar normal gelmesine şaşırdığını" söyledi.

Mürettebatın en yaşlı üyesi olan Wally Funk da "tekrar gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir astronot programının parçasıydı.

4 kişiyi taşıyan kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi.



Dört mürettebatı taşıyan kapsül, fırlatmadan 2 dakika sonra 76 kilometre irtifada roketten ayrıldı.

Roket fırlatma platformuna geri dönerken, kapsül 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam etti. Toplamda tüm seyahat 10 dakika 10 saniye sürdü.

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Bu fırlatma, milyarderlerin uzay yarışı olarak adlandırılan gelişmelerin sonuncusu olarak da kayda geçiyor. SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk da başarılı uçuş sonrası Bezos'u tebrik eden bir Twitter paylaşımı yaptı.

İngiliz milyarder işadamı Richard Branson da 9 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz açıklanmadı.

200 milyar dolarlık kişisel serveti ile 57 yaşındaki Bezos dünyanın en zengin insanı.

Geçen yıl Blue Origin şirkletine daha fazla zaman ayırmak için Amazon'daki CEO'luk görevini bıraktı.