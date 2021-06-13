Uzay yolculuğunda Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolar

Blue Origin şirketi, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattı. Şirket uzay yolculuğu için 28 milyon dolar ödeyen kişinin ismini açıklamadı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve kardeşinin yer aldığı uzay yolculuğunda bir koltuğa 28 milyon dolar ödendi.

İlk kez uzaya insan taşıyacak şirket koltuğu alan kişinin adını açıklamazken, bu kişinin isminin birkaç hafta daha gizli kalacağı ifade edildi.

Blue Origin şirketi 20 Temmuz'daki uzay yolculuğu için açık artırmaya gitti. Koltuk için 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı çevrimiçi bir artırma tertip edildi.

Teksas'taki Van Horn üssünden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcu yer alacak. Şirket kabinde kimlerin yer alacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket ilk kez uzaya insan taşıyacak.

Elon Musk'ın Space Exploration Technologies ve Richard Branson'ın Virgin Galactic Holdings şirketleriyle rekabet eden Blue Origin sınırlı sayıdaki zengin turiste uzay yolculukları sunuyor.

Bezos yolculuğu Instagram hesabından duyurmuştu

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, kardeşiyle uzay yolculuğuna katılacağını Instagram hesabından duyurmuştu.

Bezos paylaşımında “5 yaşından beri uzaya gitme hayali kuruyordum. 20 Temmuz’da bu maceralı yolculuğu en yakın arkadaşım olan kardeşimle birlikte yapacağım.” ifadelerini kullandı.