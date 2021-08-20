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Tesla'dan insansı robot

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Tesla insansı robot geliştiriyor. Elektrikli otomobillerde kullanılan teknolojiyle geliştirilen robotun prototipinin gelecek yıl hazır hale gelmesi hedefleniyor. Robot, insanların günlük hayatta yapmakta zorlandığı temel görevleri yerine getirecek

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Tesla'dan insansı robot
 
  
Elektrikli araç üreten Amerikan şirketi Tesla, robot üretimine el attı.

Şirket insansı robot üretmeye hazırlanıyor.
Tesla'dan insansı robot - 2
Amaç, insanları tehlikeli, sıkıcı ve tekrarlayan işlerden kurtarmak.

Yapay zekayla geliştirilen robot, cıvata sıkma ve market alışverişi gibi işleri yapması için tasarlanıyor.
Tesla'dan insansı robot - 3
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, robotun fiziksel işlerde kullanılacağını söyledi. Sürücüsüz araçlarda sağladıkları başarıya dikkat çekti.

Musk, "Tesla muhtemelen dünyanın en büyük robot fabrikası. Çünkü bizim ürettiğimiz araçlar tekerlekli robotlar gibi. Gelecek fiziksel işler bir seçim olacak. Yapmak isteyenler yapacak ama yapmak istemeyenler yapmak zorunda kalmayacak" dedi.
Tesla'dan insansı robot - 4
Musk gelecekte yapay zekanın insanlara saldırı düzenleyebileceği yönündeki endişelere de yanıt verdi.

Elon Musk, "Bu robottan kaçmak mümkün olacak. Onu etkisiz hale getirmek de mümkün olucak. Umarız buna hiç ihtiyaç olmaz ama ne olacağını bilemeyiz" şeklinde konuştu.
Tesla'dan insansı robot - 5
1 metre 70 santimetre boyundaki robot, güvenlik nedeniyle saatte en fazla 8 kilometre hızla ilerleyebilecek.
Tesla'dan insansı robot - 6
"Tesla bot" adı verilen robotun ilk prototipinin gelecek yıl hazır olması hedefleniyor. Bazı uzmanlar bu hedefi çok iddialı buluyor.
Tesla'dan insansı robot - 7
Alışveriş yapabilen robotun geliştirilmesinin ise 10 yılı bulabileceği belirtiliyor.
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