Teknolojinin yeni yüzü Mağusa’da

Günden güne daha da gelişen, hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerle; Mağusa halkının ayağına kadar hizmet götürecek Mağusanın teknoloji mağazası Tekno Plus açılıyor....

Mağaza yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, beyaz eşya, klima televizyon, telefon ve aksesuarları, tablet, bilgisayar, akıllı robotlar, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri ve daha fazlasını halkla buluşturacak olan Mağusanın teknoloji mağazası Tekno Plus sadece Mağusa halkına değil ada geneline hizmet verecek.



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danın her yanında adrese teslim şeklinde hizmet verecek. Mağaza yetkilileri yaptıkları açıklamada "Kıbrıs'ımızın en güzel şehirlerinden Mağusa'mızın eksiği olan böylesi bir mağazayı halkımıza kazandırmaktan büyüt mutluluk duymaktayız, biz bu işletmeyi sadece Mağusa Halkının değil tüm Kuzey Kıbrıs halkının ayağına kadar hizmet götürebilmek için açtık. 17 Temmuz Ctesi 18:00-20:00 saatleri arasında yapılacak olan açılışımıza tüm halkımınızın katılması bizleri onurlandıracaktır." diye konuştu.

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